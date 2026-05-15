Una cena di pesce che fa bene al cuore | i pescatori pensionati sostengono i bambini in ospedale

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di pescatori pensionati ha organizzato una cena a base di pesce, destinata a raccogliere fondi per un progetto di pet therapy in un ospedale locale. L’evento ha visto la partecipazione di membri della comunità, che hanno contribuito con donazioni e acquisti. Il ricavato della serata verrà utilizzato per sostenere le attività di pet therapy rivolte ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di migliorare il loro soggiorno in ospedale attraverso interventi assistiti con animali.

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Solidarietà, comunità e attenzione ai più piccoli: sono questi i valori che hanno guidato l’associazione Pescatori Pensionati Marino Moretti nella realizzazione di una cena solidale a base di pesce, il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto di pet therapy dell’Ospedale Ausl della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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