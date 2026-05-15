Una cena di pesce che fa bene al cuore | i pescatori pensionati sostengono i bambini in ospedale
Un gruppo di pescatori pensionati ha organizzato una cena a base di pesce, destinata a raccogliere fondi per un progetto di pet therapy in un ospedale locale. L’evento ha visto la partecipazione di membri della comunità, che hanno contribuito con donazioni e acquisti. Il ricavato della serata verrà utilizzato per sostenere le attività di pet therapy rivolte ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di migliorare il loro soggiorno in ospedale attraverso interventi assistiti con animali.
Solidarietà, comunità e attenzione ai più piccoli: sono questi i valori che hanno guidato l’associazione Pescatori Pensionati Marino Moretti nella realizzazione di una cena solidale a base di pesce, il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto di pet therapy dell’Ospedale Ausl della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Sono andata a cena da sola, una volta lo facevo con più coraggio. Chi cena solo muore solo etc. ma del resto, anche chi cena in compagnia. Quindi va bene, la cena di pesce era buona. x.com
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