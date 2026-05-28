Un performer ha presentato uno spettacolo in cui si confronta con un androide che riproduce fedelmente il suo corpo. Lo spettacolo mette in scena una replica identica, creata per imitare ogni movimento e dettaglio fisico dell’artista. La performance esplora il rapporto tra uomo e macchina, mostrando un doppio robotico che replica in modo disturbante le azioni del performer. Non sono stati forniti dettagli sullo sviluppo tecnologico o sulle modalità di creazione dell’androide.

L’uomo e la macchina. Il performer e la sua copia, specchio disturbante: un corpo identico al suo, imitativo. Composto però da cavi e ingranaggi. Quale la differenza? Ci vorrebbe il test di Voight-Kampff, quello di Blade Runner, per avere conferma della natura umana dei protagonisti. Sempre che ci interessi. Ché se ti trovi davanti Sean Young certi interrogativi speculativi diventano secondari. Comunque è l’orizzonte teorico in cui si muove " ReplikA ", sabato e domenica al Teatro Fontana. Occasione preziosa. Per un’ospitalità internazionale molto attesa. Mai facile, in stagione, aprire canali di dialogo con l’Europa. Un segnale della vivacità progettuale di via Boltraffio, proporre il lavoro di Meinhardt & Krauss, compagnia tedesca che da oltre vent’anni ricerca tra arti performative e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il performer e il suo doppio (androide)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The AYN Thor Should NOT Be Able to Do This... (Full review)

Notizie e thread social correlati

Doppio Gambale, l'Audace batte il Sorrento e consolida il suo posto in zona playoffIl Doppio Gambale, squadra dell'Audace, ha vinto contro il Sorrento al ‘Monterisi’, gara ricca di emozioni e episodi, che ha permesso all’Audace di...

Francesco, il performer del Medioevo: Scifoni svela il Santo popDa domani fino al 26 aprile, il Teatro Carcano di Milano ospiterà uno spettacolo incentrato su una reinterpretazione della figura del Santo di Assisi.

Argomenti più discussi: Il performer e il suo doppio (androide); Replika al teatro Fontana, per la prima volta in Italia un attore e il suo doppio androide; Teatro, musica e solidarietà: doppio appuntamento alla Soms di Novi Ligure; Il boom dell’IA sta aumentando il divario tra i titoli tecnologici USA in termini di performance.

Le persone promosse nella tua azienda probabilmente non erano i migliori performer... i dati iniziano a confermare questo reddit