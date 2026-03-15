Doppio Gambale l' Audace batte il Sorrento e consolida il suo posto in zona playoff

Il Doppio Gambale, squadra dell'Audace, ha vinto contro il Sorrento al ‘Monterisi’, gara ricca di emozioni e episodi, che ha permesso all’Audace di consolidare la posizione in zona playoff. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha segnato più gol e ha mostrato intensità durante tutto l’incontro. La sfida si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi.

Partita ricca di episodi al 'Monterisi': finisce 3-2 per i padroni di casa. Decisiva una doppietta dell'attaccante. In gol anche Ruggiero Gol ed emozioni al ‘Monterisi’, dove il Cerignola ritrova il successo al termine di una gara particolarmente intensa e ricca di episodi. L'ha decisa una rete di Gambale, autore di una doppietta: suo il timbro del 3-2 finale, a venti minuti dal novantesimo. Una partita dal finale palpitante, per due episodi nell'area di rigore ofantina, per i quali il Sorrento ha chiesto la revisione Fvs due volte, dilatando oltremodo il recupero. Sfida che si messa bene già in avvio per la squadra di Maiuri, avanti al 3' grazie alla rete di Zak Ruggiero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Gasbarro rilancia l'Audace: il Cerignola supera il Casarano e consolida la posizione in zona playoffGli ofantini vincono il derby contro la formazione salentina 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata del girone C di serie C. Ravenna domina Sorrento 3-0 e consolida il terzo postoUna prova di carattere e precisione ha contraddistinto il confronto tra Consar Ravenna e Romeo Sorrento, con la formazione di casa in grado di... Contenuti e approfondimenti su Doppio Gambale Discussioni sull' argomento Cerignola, Gambale trascina i gialloblù: il Sorrento cade 3-2 al Monterisi; Audace Cerignola-Sorrento: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Rivivi ATALANTA U23-CERIGNOLA Frana Gomme Madone 3-2. VITTORIA GIALLOBLU Altri tre punti preziosi per il Cerignola, Ruggiero e doppio Gambale stendono il Sorrento facebook