Da domani fino al 26 aprile, il Teatro Carcano di Milano ospiterà uno spettacolo incentrato su una reinterpretazione della figura del Santo di Assisi. L’attore Giovanni Scifoni interpreterà il ruolo, proponendo una lettura diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La messa in scena si focalizza su aspetti meno noti della vita e del personaggio, offrendo al pubblico un’interpretazione innovativa e coinvolgente.

L’attore Giovanni Scifoni porterà sul palco del Teatro Carcano di Milano, a partire da domani e fino al 26 aprile, una nuova chiave di lettura sulla figura del Santo di Assisi. Lo spettacolo, intitolato Fra. San Francesco, la superstar del Medioevo, esplora il legame magnetico che unisce l’uomo del XIII secolo alla modernità, attraverso una regia curata da Francesco Ferdinando Brandi e musiche composte da Luciano Di Giandomenico con l’ausilio di strumenti d’epoca. Il fulcro dell’opera risiede nella scoperta di un profilo inaspettato: quello di un comunicatore straordinario, capace di esercitare un fascino paragonabile a quello delle moderne icone pop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesco, il performer del Medioevo: Scifoni svela il Santo pop

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