Domani, due funzionari americani partiranno verso Islamabad con l’obiettivo di incontrare una delegazione iraniana e cercare di riavviare le trattative. Nel frattempo, il governo statunitense ha dichiarato di essere pronto ad intervenire nel golfo di Hormuz, rafforzando le tensioni nella regione. La situazione tra Stati Uniti e Iran rimane complessa, con un possibile incontro previsto nel fine settimana, anche se non ci sono ancora conferme definitive.

Roma, 24 aprile 2026 – Partono domani Steve Witkoff e Jared Kushner alla volta di Islamabad per incontrare la delegazione iraniana e tentare di sbloccare le trattative. Se i colloqui dovessero registrare progressi, anche il vicepresidente JD Vance potrebbe raggiungere la capitale pachistana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già atterrato a Islamabad per valutare le proposte di Teheran, che il Pakistan si incaricherà poi di trasmettere a Washington. La missione del capo della diplomazia iraniana è però più ampia: dopo il passaggio in Pakistan, Araghchi volerà in Oman e quindi in Russia per una serie di incontri bilaterali sulla crisi in Medio Oriente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, dialogo in alto mare. Possibile incontro nel weekend. Ma gli Usa pronti ad attaccare Hormuz

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