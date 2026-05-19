Negli Stati Uniti si discute sempre più seriamente di un possibile intervento militare contro Cuba. Secondo alcune fonti, all’interno dell’amministrazione guidata dall’ex presidente, si registra un cambiamento nella strategia adottata nei confronti dell’isola. La notizia viene riportata da un sito di informazione che cita colloqui in corso tra le due parti e indica un aumento delle tensioni tra i due Paesi. La discussione riguarda un’eventuale escalation delle azioni statunitensi nei confronti di Cuba.

Negli Stati Uniti starebbe crescendo seriamente l’ipotesi di un’azione militare contro Cuba. A rilanciare lo scenario è Politico, che cita fonti informate sui colloqui in corso tra Washington e L’Avana e parla di un netto cambio di strategia all’interno dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Secondo le indiscrezioni, la Casa Bianca sarebbe sempre più frustrata per il mancato effetto delle pesanti pressioni economiche imposte all’isola negli ultimi mesi. Le sanzioni, il blocco delle forniture di carburante e la stretta diplomatica non avrebbero infatti prodotto il risultato sperato: costringere il governo cubano ad accettare riforme economiche e politiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trump pronto ad attaccare Cuba”: il cambio di strategia allarma il mondo

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Trump endurece su estrategia con Cuba

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