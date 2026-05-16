Nelle ultime settimane si è aperta una discussione riguardo alla riduzione delle ore negli asili nido comunali. Il Comune ha comunicato alle famiglie che le ore di apertura non subiranno modifiche e che la documentazione di gara verrà aggiornata per chiarire eventuali punti ambigui. La precisazione mira a rassicurare le famiglie sulle scelte prese, evidenziando che il bando pubblico è un documento tecnico rivolto agli operatori economici, e che saranno adottate misure per evitare fraintendimenti.

"La documentazione di gara sarà integrata al fine di evitare possibili fraintendimenti del contenuto dell’avviso, che è un documento tecnico che si rivolge ad operatori economici e, quindi, non sempre di facile e immediata lettura per i non addetti ai lavori". Lo afferma il Comune in una nota provando a rassicurare famiglie e sindacati sul nuovo bando di gara, con scadenza 21 maggio, per il servizio dei nidi a gestione indiretta. In particolare, precisa l’amministrazione, "l’integrazione riguarda il numero complessivo delle ore previste per il personale educativo e ausiliario, specificando in modo distinto il monte ore effettivo e il monte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polemica sugli asili nido. Il Comune rassicura le famiglie: "Le ore non saranno tagliate"

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