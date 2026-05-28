Il Pd e l' equivoco della presenza sul territorio

Il risultato elettorale a Messina il 25 maggio mostra un calo significativo del 11,87% per Antonella Russo, rappresentante del centrodestra, rispetto a quattro anni fa. Nonostante un’affluenza alle urne superiore, la candidata ha ottenuto quasi la metà dei voti precedenti. I numeri evidenziano una diminuzione di consensi per il partito, riflettendo un calo di interesse o di sostegno sul territorio.

I numeri del 25 maggio a Messina parlano da soli. Antonella Russo si ferma all’11,87%: quasi la metà del risultato ottenuto dal centrosinistra quattro anni fa, nonostante un’affluenza più alta. Federico Basile vola invece al 58,26%, mentre Marcello Scurria, sostenuto dall’intero centrodestra, si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Applausi a Villa Fondi per Dalla padella alla brace: l'equivoco è servito

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