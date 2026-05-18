Operazione e arresti | La dimostrazione della presenza dello Stato in un territorio difficile come Aprilia | IL VIDEO
Nella mattina del 18 maggio, i carabinieri hanno portato a termine un'ampia operazione che ha portato all'arresto di diversi membri di un'organizzazione criminale attiva nel traffico internazionale di droga. L'indagine ha rivelato come il gruppo abbia radici e collegamenti con gruppi di ‘ndrangheta calabrese e abbia stabilito una presenza significativa in diverse province italiane, con base ad Aprilia. L'intervento dimostra la capacità delle forze dell'ordine di intervenire in aree considerate complesse dal punto di vista della sicurezza.
Un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con base ad Aprilia e ramificazioni in varie province italiane e con legami con gruppi di ‘ndrangheta calabrese, è stata sgominata all’alba di oggi, 18 maggio, nel corso di una vasta operazione condotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Springfield Gang Arrests: Inside Massachusetts Most Violent Street War
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