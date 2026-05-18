Operazione e arresti | La dimostrazione della presenza dello Stato in un territorio difficile come Aprilia | IL VIDEO

Nella mattina del 18 maggio, i carabinieri hanno portato a termine un'ampia operazione che ha portato all'arresto di diversi membri di un'organizzazione criminale attiva nel traffico internazionale di droga. L'indagine ha rivelato come il gruppo abbia radici e collegamenti con gruppi di ‘ndrangheta calabrese e abbia stabilito una presenza significativa in diverse province italiane, con base ad Aprilia. L'intervento dimostra la capacità delle forze dell'ordine di intervenire in aree considerate complesse dal punto di vista della sicurezza.

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