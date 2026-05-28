Il Pd apre la stagione delle feste dell' Unità celebrando gli 80 anni del voto alle donne | Certi diritti sempre messi in discussione
Il Partito Democratico ha inaugurato le feste dell’Unità con una mostra itinerante dedicata agli 80 anni del voto alle donne. La mostra si sposterà tra diverse feste e promuoverà approfondimenti a livello locale, sia nei comuni che nei quartieri della città.
Il Partito Democratico inaugura la stagione delle feste dell'unità con una mostra itinerante, che si sposterà da una festa all'altra, facendo sviluppare anche approfondimenti a livello locale, nei comuni del territorio o nei quartieri della città. Si tratta della mostra che celebra, assieme agli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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