Trasfigurazioni | danza e arte alla Ricci Oddi per gli 80 anni del voto alle donne

Dal 5 al 7 giugno 2026, presso la galleria Ricci Oddi, si terrà l’evento “Trasfigurazioni”, dedicato agli 80 anni dal voto femminile in Italia. La manifestazione, con inaugurazione il 2 giugno, combina danza e arte visiva, presentando ritratti femminili in movimento. L’iniziativa è curata artisticamente da Riccardo Buscarini e si inserisce nel calendario di dAS_de Arte Saltandi. La mostra si svolge all’interno di una sede storica, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza attraverso un progetto multidisciplinare.

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