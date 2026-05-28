Il Patto di Comunità contro bullismo e violenza

Successo dell’incontro "Il Cerchio del Rispetto - Crescere senza violenza", promosso da Agisco in collaborazione con l’ Associazione CerchiAmo Aps e il patrocinio del Comune. Un momento conclusivo del percorso educativo sviluppato durante l’anno scolastico che ha coinvolto numerose classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Calcinaia e Fornacette. È stato il culmine del percorso di sensibilizzazione che ha offerto un’ulteriore occasione per confrontarsi sul tema del rispetto tra pari. Ad aprire l’incontro è stata Adele Polese, presidentessadi Agisco, la quale ha poi passato la parola all’educatrice Silvia Pulvirenti e alla presidente Federica Masini, che hanno diretto l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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