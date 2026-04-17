Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l’introduzione di nuove iniziative rivolte alle scuole italiane per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Le misure si concentrano su interventi di prevenzione e promozione di una cultura del rispetto tra studenti, oltre a interventi repressivi. Questi programmi mirano a coinvolgere studenti e docenti in pratiche che favoriscano un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Non solo repressione, ma prevenzione e cultura del rispetto: è su questo terreno che si gioca la sfida contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Un tema al centro dell’evento “La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative”, ospitato nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, dove il ministro Giuseppe Valditara ha rilanciato il ruolo attivo di studenti e docenti nella costruzione di comunità scolastiche più consapevoli. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituti di tutta Italia, con la presentazione di 21 progetti selezionati – uno per ogni regione e provincia autonoma – tra oltre 450 candidature.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola e bullismo, il Ministero dell'Istruzione presenta le buone pratiche contro la violenza

IL BULLISMO A SCUOLA - CLASSE 2C SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA

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