Il progetto "Fuori Campo" rappresenta un'iniziativa fondamentale nel panorama educativo e sociale, grazie alla quale il cinema diventa strumento di sensibilizzazione contro il bullismo e la violenza di genere. Numerose scuole e istituti si fanno promotori di questa rete diffusa, coinvolgendo studenti e docenti in attività di formazione e confronto attraverso la visione di film selezionati. Si uniscono a questa importante rete anche l'I.C. 83 Porchiano Bordiga (Via Argine, 917b, 80147 NA) e l'I.C. Rocco Cav. Cinquegrana (Via Don Mazzotan, 28, 81020 Sant'Arpino, CE), confermando la volontà di promuovere la crescita civile attraverso il linguaggio universale delle immagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Progetto "Fuori campo", il cinema che sensibilizza contro il bullismo e la violenza di genere

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