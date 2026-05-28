Il parrucchiere della mala e le 40 sim | così il clan blindava le conversazioni sul traffico di droga

Gli investigatori hanno smantellato un clan legato al traffico di droga, utilizzando oltre 40 schede SIM per comunicazioni criptate. L’operazione, denominata “Core”, ha portato alla confisca di un’attività di parrucchiere che fungeva da centro di scambio di messaggi tra i membri del gruppo. La bottega a Squinzano era considerata un punto di riferimento per le comunicazioni tra gli affiliati, gestendo le conversazioni in modo da evitare intercettazioni.

SQUINZANO – Non era solo una questione di tagli e barba. Per gli inquirenti che hanno smantellato il clan Guadadiello con l’operazione “Core” (qui la notizia), la bottega di Giovanbattista Cairo a Squinzano era un vero e proprio hub logistico, snodo cruciale per le comunicazioni “pulite” del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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