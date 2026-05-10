Nel 2026, i dati delle Agenzie per la protezione ambientale regionali indicano che le acque di balneazione italiane si trovano in condizioni più che buone. La classifica delle spiagge con il mare più pulito nel paese si basa su queste analisi, che monitorano la qualità delle acque nelle diverse zone costiere. Questa situazione si riflette sui risultati delle rilevazioni effettuate durante l’anno, confermando un miglioramento rispetto al passato.

Come emerso dai dati delle Arpa regionali (le Agenzie per la protezione ambientale) nel 2026 lo stato di salute delle acque di balneazione italiane è più che buono. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, gran parte del litorale nazionale rientra nelle categorie “eccellente” e “buona”, con punte di assoluta qualità in alcune regioni. Sardegna regina del mare più pulito in Italia. La Sardegna si conferma ancora una volta la regione con alcune delle migliori spiagge italiane dal punto di vista ambientale. Oltre il 98% delle acque analizzate risulta eccellente, un dato che colloca l’isola ai vertici assoluti della classifica nazionale. Le verifiche effettuate su 664 punti distribuiti lungo 68 comuni costieri mostrano standard elevatissimi praticamente ovunque, soprattutto nella provincia di Sassari.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dove si trova il mare più pulito in Italia: la classifica 2026 delle migliori spiagge

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