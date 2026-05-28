Il Paradiso delle signore non in onda oggi 28 maggio perché? Il motivo

Il Paradiso delle Signore non è andato in onda oggi, 28 maggio, perché lo show non è stato trasmesso dal 25 maggio nel daytime di Rai 1. La decisione di sospendere le puntate riguarda le recenti modifiche alla programmazione della rete. La produzione e la messa in onda sono state temporaneamente interrotte senza comunicazioni ufficiali sui motivi specifici. La serie tornerà in programmazione in una data ancora da comunicare.

Da lunedì 25 maggio Il Paradiso delle Signore non va più in onda nel daytime di Rai 1. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ha infatti salutato il pubblico con il finale di stagione trasmesso venerdì 22 maggio, chiudendo ufficialmente un’altra annata televisiva di grande successo. Perchè il Paradiso delle signore non in onda oggi, 28 maggio. Come accade ormai da diversi anni, la serie si prende una pausa durante il periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Una scelta ormai consolidata nel palinsesto Rai, che permette alla produzione di lavorare alle nuove puntate durante i mesi estivi. Finale di stagione ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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