Il Paradiso delle signore non in onda oggi 26 maggio perché? Il motivo

Il Paradiso delle Signore non sarà trasmesso oggi, 26 maggio, e non è in programmazione da lunedì 25 maggio sul daytime di Rai 1. La serie, molto seguita, ha subito questa interruzione senza comunicazioni ufficiali sui motivi. La pausa riguarda sia la programmazione quotidiana che le repliche, lasciando in sospeso i fan. La messa in onda riprenderà in una data ancora da comunicare.

Da lunedì 25 maggio Il Paradiso delle Signore non va più in onda nel daytime di Rai 1. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ha infatti salutato il pubblico con il finale di stagione trasmesso venerdì 22 maggio, chiudendo ufficialmente un’altra annata televisiva di grande successo. Perchè il Paradiso delle signore non in onda oggi, 26 maggio. Come accade ormai da diversi anni, la serie si prende una pausa durante il periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Una scelta ormai consolidata nel palinsesto Rai, che permette alla produzione di lavorare alle nuove puntate durante i mesi estivi. Finale di stagione ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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