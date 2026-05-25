Il Paradiso delle signore non in onda oggi 25 maggio perché? Il motivo
Oggi, 25 maggio, Il Paradiso delle signore non è stato trasmesso nel daytime di Rai 1. La programmazione del soap opera è stata sospesa senza indicazioni ufficiali sui motivi. La messa in onda è ripresa successivamente, ma la sospensione ha causato disagi tra gli spettatori abituali. La decisione di non trasmettere la puntata di oggi non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali da parte della rete. La programmazione è tornata alla normalità dopo la sospensione.
Da lunedì 25 maggio Il Paradiso delle Signore non va più in onda nel daytime di Rai 1. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ha infatti salutato il pubblico con il finale di stagione trasmesso venerdì 22 maggio, chiudendo ufficialmente un’altra annata televisiva di grande successo. Perchè il Paradiso delle signore non in onda oggi, 25 maggio. Come accade ormai da diversi anni, la serie si prende una pausa durante il periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Una scelta ormai consolidata nel palinsesto Rai, che permette alla produzione di lavorare alle nuove puntate durante i mesi estivi. Finale di stagione ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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