Il paradiso dei vinili sul Lago Maggiore | torna Vinilpatia la fiera per collezionisti

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo dei 33 e 45 giri torna protagonista sul Lago Maggiore. Martedì 2 giugno il vecchio imbarcadero di Intra a Verbania ospita la fiera internazionale del vinile "Vinilpatia". L'evento, in programma dalle 10 alle 19, trasforma il lungolago in un punto di ritrovo per appassionati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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