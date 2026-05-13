Torna il Mercatino regionale piemontese | sul Lago Maggiore 2 giorni di sapori tipici
Il 15 e 16 maggio si svolgerà sul lungolago di Cannobio il Mercatino regionale piemontese, una manifestazione che dura due giorni e si svolge lungo il lago. L’evento presenta prodotti tipici e specialità enogastronomiche della regione, attirando visitatori interessati alle tradizioni locali. La fiera itinerante si ripresenta dopo una pausa, offrendo un’occasione per scoprire le eccellenze gastronomiche piemontesi in un contesto all’aperto.
Venerdì 15 e sabato 16 maggio sul lungolago di Cannobio torna l'appuntamento con il Mercatino regionale piemontese, la fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi. Turisti e cittadini potranno passeggiare e fare shopping tra le bancarelle dalle 9,30 alle 19,30.L'eventoIl.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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