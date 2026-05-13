Torna il Mercatino regionale piemontese | sul Lago Maggiore 2 giorni di sapori tipici

Il 15 e 16 maggio si svolgerà sul lungolago di Cannobio il Mercatino regionale piemontese, una manifestazione che dura due giorni e si svolge lungo il lago. L’evento presenta prodotti tipici e specialità enogastronomiche della regione, attirando visitatori interessati alle tradizioni locali. La fiera itinerante si ripresenta dopo una pausa, offrendo un’occasione per scoprire le eccellenze gastronomiche piemontesi in un contesto all’aperto.

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