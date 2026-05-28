Un volontario ha scritto direttamente al Papa per chiedere la benedizione del Ponte del Sorriso, un progetto dedicato a un bambino di Varese. Il Papa ha risposto con una benedizione durante un'udienza privata. La richiesta è stata trasmessa tramite una lettera inviata alla Santa Sede. La benedizione è avvenuta in modo spontaneo, senza coinvolgimenti ufficiali o cerimonie pubbliche.

? Punti chiave Come ha fatto il racconto di un volontario a raggiungere il Vaticano?. Chi ha deciso di scrivere direttamente al Papa per questa missione?. Cosa ha comunicato ufficialmente Monsignor Anthony Ekpo alla fondazione varesina?. Perché la benedizione apostolica coinvolge anche i genitori dei piccoli pazienti?.? In Breve Lettera ufficiale della Segreteria di Stato firmata da monsignor Anthony Ekpo il 15 maggio 2026.. La presidente della fondazione Emanuela Crivellaro esprime profonda emozione per il riconoscimento varesino.. Il sacerdote ha scritto direttamente a Papa Leone XIV per illustrare l'opera svolta.. L'impegno settimanale di Davide Basso avviene nei reparti pediatrici degli ospedali del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Papa benedice il Ponte del Sorriso: il gesto per il Batman di Varese

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