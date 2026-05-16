Tra le lamiere dell’incidente in A9 recuperano l’orsacchiotto | il gesto dei vigili del fuoco riporta il sorriso al bimbo ferito
Questa mattina sull’autostrada A9 si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli, provocando danni e blocchi nel traffico. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno recuperato tra le lamiere un orsacchiotto, un gesto che ha suscitato emozioni tra chi si trovava sul luogo. Il bambino coinvolto nell’incidente ha ricevuto assistenza medica, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la scena e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Tra sirene, lamiere distrutte e soccorsi in emergenza, sull’A9 questa mattina c’è stato anche un momento capace di commuovere chi era presente sul posto.Dopo il violento incidente avvenuto all’alba nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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