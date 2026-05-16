Tra le lamiere dell’incidente in A9 recuperano l’orsacchiotto | il gesto dei vigili del fuoco riporta il sorriso al bimbo ferito

Questa mattina sull’autostrada A9 si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli, provocando danni e blocchi nel traffico. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno recuperato tra le lamiere un orsacchiotto, un gesto che ha suscitato emozioni tra chi si trovava sul luogo. Il bambino coinvolto nell’incidente ha ricevuto assistenza medica, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la scena e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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