Il prossimo 22 agosto, a 45 anni dalla visita di un papa precedente, si terrà a Rimini un evento che prevede una visita al Meeting e una messa nel tardo pomeriggio, posta nell’area del porto e sulla spiaggia libera. La giornata si svolgerà in più momenti, con una serie di iniziative pubbliche e religiose che coinvolgeranno la città. La presenza pontificia sarà annunciata ufficialmente nelle settimane precedenti.

Rimini, 29 aprile 2026 – Prima la visita (storica) al Meeting, poi la messa “nel tardo pomeriggio” nell’area del porto e dalla spiaggia libera. In mezzo, sono in corso trattative per ritagliare un momento di preghiera nella Basilica Cattedrale dove venga riservata attenzione ai più fragili. Si delineano i primi dettagli della visita di sabato 22 agosto 2026 di papa Leone XIV a Rimini, il secondo Pontefice a partecipare alla kermesse di Comunione e Liberazione, che quest’anno ha come tema ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’, tratto dalle battute conclusive della Divina Commedia. C’è infatti un solo precedente: la visita di papa Wojtyla del 29 agosto 1982: sono quindi trascorsi 45 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visita del Papa a Rimini (a 45 anni da Wojtyla): il 22 agosto messa sul porto dopo il Meeting

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