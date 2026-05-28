il pane vuole diventare territorio

Il pane, una volta, rifletteva il territorio come il vino, con variazioni di sapore e consistenza legate a valle, quota e tipo di grano. Oggi questa connessione si è ridotta, ma resta l'idea di un pane che si differenzia in base alle caratteristiche del luogo di produzione. La tradizione e le tecniche di lavorazione sono ancora legate alle peculiarità locali, anche se meno evidenti rispetto al passato.

C’è stato un tempo in cui il pane raccontava il territorio proprio come il vino. Bastava cambiare valle, quota o qualità del grano per trovarsi davanti a forme, sapori e consistenze differenti. Poi la standardizzazione industriale ha ridotto tutto a una materia uniforme. Il progetto “Pane del Parco”, nato nel Parco Nazionale della Maiella insieme a Mercato del Pane e al gruppo Breaders, prova a invertire questa direzione. L’idea è costruire un pane che sia davvero espressione di un ecosistema: i cereali vengono coltivati ad Abbateggio, nel cuore della Maiella, utilizzando soprattutto segale e farro. La filiera è seguita integralmente, dalla coltivazione alla molitura fino alla panificazione e alla produzione del lievito madre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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