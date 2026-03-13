Qui Vicino, il pane realizzato con farine del territorio e venduto per uno scopo sociale

Un pane realizzato con farine locali viene venduto con uno scopo sociale, in un momento in cui il valore economico sembra prevalere su tutto il resto. La produzione si svolge vicino, coinvolgendo produttori e comunità locali, e l’obiettivo è sostenere iniziative sociali attraverso la vendita del pane. La scelta delle farine del territorio rappresenta un elemento distintivo di questa iniziativa.

In un’epoca in cui tutto pare abbia un valore solo economico c’è un pane realizzato con farine del territorio che ha un valore sociale. Uno scopo sociale. “Qui Vicino” è il nome di questa iniziativa promossa da Aspan, l’associazione dei panificatori bergamaschi, e da Ascom Confcommercio. Un marchio che contraddistingue un pane prodotto con farine derivanti da grano coltivato esclusivamente in Lombardia. L’obiettivo è quello di portare in tavola un prodotto genuino e allo stesso tempo riconoscere ai coltivatori locali la loro professionalità. “Farine coltivate e macinate con criteri precisi che racchiudono dei valori di prossimità, ecosostenibilità e tutto quello che è l’ESG (un acronimo per Environmental, Social, and Governance ossia Ambientale, Sociale e di Governance ), – spiega Massimo Ferrandi, presidente dell’Aspan. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

