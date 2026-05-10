Ecco il nuovo campo di basket della Cicogna

È stato inaugurato il nuovo campo di basket nel quartiere Cicogna, un'area che da oggi sarà a disposizione dei cittadini per praticare sport e socializzare. L'apertura si è svolta con una breve cerimonia in cui si sono svolte alcune partite e attività dedicate ai giovani del quartiere. L'intervento ha portato alla riqualificazione di uno spazio pubblico molto frequentato da residenti e appassionati.

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