Borghi dei tesori l’Agrigentino apre le sue meraviglie | due weekend tra eremi e memoria

Nel territorio dell'Agrigentino, si svolge il sesto appuntamento con il festival Borghi dei Tesori, che si tiene durante due fine settimana. L'evento permette di visitare eremi e luoghi di interesse storico e culturale, coinvolgendo le comunità locali. Durante le giornate si organizzano visite guidate e attività dedicate alla conservazione delle tradizioni e della memoria di questi paesaggi.

Torna per il sesto anno il Borghi dei tesori Fest e, nell’Agrigentino, si traduce in un viaggio dentro comunità e paesaggi che custodiscono identità e memoria. Alcuni dei centri più suggestivi della provincia aprono porte spesso chiuse al pubblico costruendo un itinerario diffuso che unisce.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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