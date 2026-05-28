il nuovo milan parte da lui calvelli resta protagonista del progetto rossonero anche nei giorni della crisi

Massimo Calvelli, manager valdarnese, mantiene un ruolo chiave nel progetto del Milan durante la crisi. Da Montevarchi, ha scalato i vertici del club rossonero, assumendo responsabilità crescenti nell’ambito della riorganizzazione societaria. La proprietà guidata da Gerry Cardinale prosegue con l’assetto strategico, con Calvelli tra i protagonisti. Nessuna altra figura è stata annunciata come coinvolta in questa fase, e il suo nome rimane centrale nel nuovo assetto del club.

Da Montevarchi ai vertici del Milan. Il manager valdarnese Massimo Calvelli sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’assetto dirigenziale del club rossonero, all’interno del processo di riorganizzazione societaria guidato dalla proprietà di Gerry Cardinale. Con la fase di ridefinizione dei vertici societari e l’uscita di scena di Giorgio Furlani, il club di via Aldo Rossi ha avviato le valutazioni per la scelta del nuovo amministratore delegato. Parallelamente resta aperto anche il dossier relativo al direttore sportivo, dopo l’esonero di Igli Tare. In questo scenario, Calvelli è destinato ad avere un ruolo attivo nel processo decisionale, con un peso crescente nelle scelte strategiche della proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MILAN, CAMBIA TUTTO! DA FURLANI A CALVELLI E GALLIANI IL PUNTO SU REDBIRD ED ELLIOTT

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