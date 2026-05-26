Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha dichiarato che Massimo Calvelli svolgerà un ottimo lavoro nel ruolo di dirigente nel club di calcio. Successivamente, ha fatto un paragone tra Calvelli e un noto giocatore di tennis, Sinner, sottolineando le qualità di entrambi. Le sue parole sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni o eventi specifici.

Sta per nascere - ancora - un nuovo Milan targato RedBird. Il club rossonero, infatti, continua la sua rivoluzione societaria. Ad avere 'più potere' all'interno del club di Via Aldo Rossi, sicuramente sarà Massimo Calvelli, uomo scelto dalla proprietà americana. A parlare del 'nuovo dirigente' è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Binaghi ha voluto parlare di Calvelli, tracciando anche un curiosissimo parallelismo con Jannick Sinner, numero 1 al mondo nella classifica ATP: "Ha delle similitudini con Sinner. È un ragazzo molto semplice, che si è fatto da solo. Ha fatto tutta la gavetta ed è una di quelle persone che piacciono a noi, sono molto diretti, quando dicono una cosa la fanno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Binaghi: “Calvelli farà molto bene in rossonero” Poi il parallelismo con Sinner

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