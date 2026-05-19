Dopo aver assistito alla partita tra Genoa e Milan allo stadio Marassi, Massimo Calvelli ha ufficialmente fatto parte del progetto di costruzione del nuovo stadio di San Siro. La sua presenza in tribuna ha accompagnato l’annuncio della sua nomina all’interno del team incaricato di seguire le fasi di realizzazione. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, confermando il suo coinvolgimento diretto nel processo di sviluppo del nuovo impianto sportivo.

Secondo quanto riportato da Calcio e finanza sulla base di alcuni documenti ufficiali, sono emersi degllia aggiornamenti molto importanti che confermano quella che è la struttura attorno a San Siro S.p.a è più che attiva e operativa. In questo contesto prende sempre più campo la nomina di Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan, CEO International di RedBird e Operating Partner di RedBird Capital, entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del CdA di Stadio San Siro SpA, società incaricata della gestione dell'area dove verrà realizzato poi il nuovo impianto. Calvelli è presente nel mondo dello sport da più di 20 anni, anche se il Milan per lui è una sfida del tutto nuova, superiore a quelle avute in passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - San Siro, novità sul nuovo stadio: Calvelli entra nel cuore del progetto

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Il Futuro di San Siro: il nuovo stadio di Inter e Milan | Stadi 5.0

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