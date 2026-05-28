Il nuovo cda dell' Azienda speciale di Montesilvano incontra il sindaco il presidente Petricca | Fiero ed orgoglioso

Il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale di Montesilvano si è insediato. Il sindaco ha incontrato i componenti, tra cui il presidente Bruno Petricca, e altri membri del cda. Il presidente Petricca ha dichiarato di essere “fiero e orgoglioso” dell’incarico.

Si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano e ad accogliere in Comune il neo presidente Bruno Petricca e i componenti del cda Francesco Barriero, Giuseppe La Spada, Laura Silvetti e Rahel Seium, sono stati il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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