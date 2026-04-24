Azienda Speciale Informare Antonello Testa è il nuovo Presidente | ecco tutti i componenti del CdA

Nella prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Informare, si sono ufficialmente insediati il Presidente Antonello Testa e gli altri membri del CdA. L’evento si è svolto sotto la supervisione del Presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina e con la partecipazione del Vicepresidente vicario dell’Ente. La seduta ha segnato l’avvio delle attività del nuovo organo di gestione.

Sotto l’egida del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, e alla presenza del Vicepresidente vicario dell’Ente camerale, Giovanni Turriziani, si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Informare, con attribuzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, uno dei più importanti poli... Italia fuori dal Mondiale, vertice delle componenti federali: ecco la decisione del presidente GravinaTempo di lettura: 3 minutiDopo le pressioni arrivate ieri dal ministro Abodi e da tutto il mondo dello sport, Gabriele Gravina ha annunciato le... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Azienda Speciale Informare – Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdA; Antonello Testa è il nuovo presidente: ecco il nuovo CdA. Azienda Speciale Informare, Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdALuciano Cianfrocca e Vincenzo Di Lucia rispettivamente Vicepresidente vicario e Vicepresidente. Insediato il Consiglio di Amministrazione e attribuite le deleghe ... latinaquotidiano.it Antonello Testa è il nuovo presidente: ecco il nuovo CdAParte con una nuova spinta strategica l’Azienda Speciale Informare, che nella giornata di oggi ha riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione sotto l’egida del Presidente della Ca ... ciociariaoggi.it LATINA/FROSINONE: Bando 2026 dell’Azienda Speciale Informare per innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agrituristiche del territorio: contributi a fondo perduto - facebook.com facebook Azienda Speciale Informare – Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdA Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com