S econdo match per Jannik Sinner al Roland Garros 2026, lo slam di Parigi su terra battuta. Con l’assenza dell’avversario più temuto Carlos Alcaraz gli occhi sono puntati sul giocatore altoatesino. Oggi lo attende sul campo centrale il tennista argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Non dovrebbero esserci problemi per il nostro campione, caldo permettendo. Jannik Sinner trionfa a Roma e confessa a Fazio: «Io emozionato davanti a Mattarella» X Leggi anche › Roland Garros 2026: oggi il debutto di Jannik Sinner, orario e dove vedere il match Roland Garros 2026 Jannik Sinner: quando gioca e a che oggi 28 maggio. Dopo l’esordio vincente di martedì contro il francese Tabur, battuto in tre set, oggi Jannik Sinner sarà protagonista dell’apertura di giornata sul campo centrale, con il match in programma a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il numero uno del tennis mondiale se la deve vedere con il giocatore argentino e con il caldo torrido di Parigi

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