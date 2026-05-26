Per Sinner un vantaggio esordire di sera? Caldo torrido a Parigi e il malore di Ruud

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros, si discute se giocare di sera dia vantaggi ai giocatori. Le temperature elevate a Parigi hanno portato a malori tra i partecipanti, tra cui un tennista che ha accusato problemi di salute. La questione del caldo torrido è al centro delle conversazioni, dopo l’incidente di un giocatore che si è sentito male durante un match. La temperatura elevata è considerata un fattore che può influenzare le prestazioni degli atleti.

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L’argomento che ormai da giorni impazza al Roland Garros, e che non fa altro che salire d’intensità dopo quanto accaduto ieri a Casper Ruud, è inevitabilmente il caldo. Temperature decisamente anomale per il periodo a Parigi, oltre i 30 gradi, non semplici da gestire per nessuno. In breve, più d’uno preferirebbe andare in campo quanto più tardi possibile. In questo contesto s’inserisce anche il match tra Jannik Sinner e Clement Tabur, programmato nella sessione serale sul Court Philippe Chatrier (che, poi, riguarda un unico match). Una sfida che si disputerà dalle 20:15, dunque abbastanza lontana dalle più alte temperature che si registreranno nella capitale francese e che, anche oggi, andranno a toccare i 33 gradi (e sarà all’incirca così ancora per diversi giorni). 🔗 Leggi su Oasport.it

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