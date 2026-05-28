Il Napoli vuole sfruttare la situazione di un club retrocesso | ecco il prossimo obiettivo di mercato

Il Napoli sta monitorando un calciatore croato molto promettente, ora disponibile dopo il fallimento di un club di appartenenza. Secondo fonti estere, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino il giocatore, che si trova in una fase di transizione dopo la retrocessione della squadra di provenienza. Non sono stati ancora svelati dettagli sull’eventuale trattativa o sul trasferimento, ma l’interesse si sarebbe intensificato nelle ultime settimane.

Arrivano nuove voci dall’estero di un interessamento del Napoli per uno dei calciatori più promettenti della Croazia. Stiamo parlando di Lovro Majer, centrocampista croato di proprietà del Wolfsburg, già seguito dal club azzurro nei mesi scorsi. Le indiscrezioni arrivano proprio dalla Croazia e parlano di un interesse ancora vivo da parte della società partenopea per il giocatore, nonostante il trasferimento in Germania avvenuto soltanto nel 2023. Secondo il quotidiano Sportske Novosti, la situazione del Wolfsburg che è retrocesso in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, potrebbe favorire una possibile trattativa. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire Majer per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, molto inferiore rispetto ai 25 milioni investiti due anni fa per acquistarlo dal Rennes. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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