Il nome di Ederson è al centro delle attenzioni della Juventus, con il tecnico Luciano Spalletti che lo considera un elemento fondamentale per il progetto della squadra. La società sta lavorando per portarlo in rosa e sta valutando le modalità per concretizzare l’acquisto. La trattativa è in corso e si stanno raccogliendo le informazioni necessarie per definire i dettagli dell’operazione, mentre le parti coinvolte sono impegnate nelle negoziazioni.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ederson Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti per i bianconeri: perché lo vuole a tutti i costi e la situazione

Ederson alla Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti: perché lo vuole così tanto qual è la situazionedi Redazione JuventusNews24Ederson alla Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti: perché lo vuole così tanto qual è la situazione legata al futuro...

Ederson alla Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti: perché lo vuole così tanto e qual è la situazionedi Mauro MunnoEderson alla Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti: perché lo vuole così tanto e qual è la situazione legata al futuro del...

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Juventus, Spalletti vuole Ederson: Atletico Madrid avanti, il costoLa Juventus guarda al centrocampo e individua in Ederson il profilo capace di cambiare volto alla squadra. Secondo Tuttosport, il brasiliano dell’Atalanta è una richiesta precisa di Luciano Spalletti, ... calciomercato.com

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