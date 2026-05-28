Football Benchmark ha stimato che il valore del Napoli sia inferiore a un miliardo di euro, smentendo la quotazione di 2,2 miliardi. La differenza tra il valore reale e quello ufficiale supera il 100%. La società napoletana viene considerata di molto meno valore rispetto alla cifra ufficiale di mercato. La stima si basa su analisi di mercato e parametri finanziari del club.

Secondo Football Benchmark la quotazione del Napoli di 2,2 miliardi di euro sarebbe sovrastimata più del 100%. Insomma una cifra fuori mercato, come peraltro il Napolista ha scritto. La Gazzetta dello Sport, con Marco Iaria, riporta i dati dell’undicesima edizione di “Football clubs’ valuation: The European Elite”, ossia lo studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club. L’Inter è il club italiano che vale di più, il Napoli è quarto. Il club italiano che vale di più è l’Inter che oggi si attesta sui 2,1 miliardi di euro. Nerazzurri seguiti da Juventus e Milan entrambi a 1,8 miliardi. Poi, una vera e propria voragine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli vale meno di un miliardo, almeno per Football Benchmark

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