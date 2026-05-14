Il mercato immobiliare di lusso a Napoli ha un valore stimato di un miliardo di euro e le vendite si svolgono in tempi simili a quelli di Milano. La maggior parte delle proprietà di alto livello si trova sulla costa occidentale e sulle colline del Vomero, mentre il centro storico non rientra in questa fascia di pregio. La concentrazione di immobili di lusso riguarda principalmente queste zone.

La concentrazione dell'offerta è quasi tutta nella fascia costiera occidentale e sulle colline del Vomero: il centro storico è escluso dal segmento di pregio.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mercato immobiliare di lusso in crescita, Milano al topROMA (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati del “Market Report Italia 2026” dedicato al mercato immobiliare premium e...

Lusso immobiliare: boom di domanda e Milano vola a 27.000 €/mqIl mercato immobiliare di alta gamma in Italia mostra una vitalità sorprendente, con un incremento della domanda del 6,3% registrato nel corso del...

Temi più discussi: Il lusso immobiliare a Napoli vale un miliardo di euro e si vende quasi alla velocità di Milano; Case di lusso in Italia, mercato in crescita. Milano è la città più cara nel 2025; Coppa America 2027, a Napoli è febbre mattone: prezzi folli; Mozzarelle di lusso e boutique della carne. Il mercato prepara l’arrivo dei nuovi abitanti a Bagnoli.

IMMOBILIARE MIRTO DI FRECCERI A. DI SANGUETTOLA FRANCESCO E C. S.A.S. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il lusso immobiliare a Napoli vale un miliardo di euro e si vende quasi alla velocità di MilanoLa concentrazione dell'offerta è quasi tutta nella fascia costiera occidentale e sulle colline del Vomero: il centro storico è escluso dal segmento di ... fanpage.it

Coppa America 2027, a Napoli è febbre mattone: prezzi folliFebbre Coppa America a Napoli: la richiesta di affitti brevi tra lungomare e Posillipo fa impazzire i prezzi delle case. stylo24.it