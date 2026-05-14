Il lusso immobiliare a Napoli vale un miliardo di euro e si vende quasi alla velocità di Milano

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare di lusso a Napoli ha un valore stimato di un miliardo di euro e le vendite si svolgono in tempi simili a quelli di Milano. La maggior parte delle proprietà di alto livello si trova sulla costa occidentale e sulle colline del Vomero, mentre il centro storico non rientra in questa fascia di pregio. La concentrazione di immobili di lusso riguarda principalmente queste zone.

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La concentrazione dell'offerta è quasi tutta nella fascia costiera occidentale e sulle colline del Vomero: il centro storico è escluso dal segmento di pregio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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