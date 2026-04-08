Una startup con sede a Los Angeles ha annunciato di aver raccolto 350 milioni di dollari in un nuovo finanziamento. L’obiettivo dell’azienda è sviluppare droni ipersonici in grado di raggiungere Mach 5, velocità cinque volte superiore a quella del suono. La cifra raccolta porta il valore stimato dell’impresa a circa un miliardo di dollari. La società si concentrerà ora sulla fase di progettazione e sviluppo di questa tecnologia avanzata.

Hermeus, startup con base a Los Angeles, ha appena raccolto 350 milioni di dollari per creare droni ipersonici capaci di raggiungere Mach 5. L’operazione ha spinto il valore della società fino a quota un miliardo di dollari. L’iniezione di capitali avviene in un momento di forte espansione per il settore della difesa e del volo, dove i finanziamenti globali nell’ultimo anno hanno superato i 9 miliardi di dollari. Questo trend è alimentato in modo significativo dall’attuale scenario geopolitico. Una strategia finanziaria tra equity e debito. Il piano economico è stato disegnato con precisione dal CEO AJ Piplica. La somma totale di 350 milioni di dollari è infatti divisa in due blocchi distinti per proteggere la governance aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni a Mach 5: Hermeus vale un miliardo con 350 milioni di fondi

Leggi anche: Mach & Mach Stringata: Ne vale la pena?

Leggi anche: Mach & Mach ‘Le Cadeau’: Sandalo rafia e fiocco, vale 24,9€?