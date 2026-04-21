Dybala Roma colpo di scena | l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo tutto dipenderà da quel fattore

La relazione tra il giocatore e la squadra di calcio potrebbe continuare oltre questa stagione, contrariamente alle prime ipotesi di addio. I proprietari della società stanno valutando la possibilità di proporre un rinnovo contrattuale, anche se la decisione dipenderà da alcuni aspetti ancora da definire. La trattativa, al momento, resta in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali in merito alle intenzioni di entrambe le parti.

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