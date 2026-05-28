Il Napoli intende cedere Romelu Lukaku, anche senza ricevere un corrispettivo economico, per liberarsi del suo ingaggio. La società ha deciso di non investire ulteriormente sul giocatore, nonostante le dichiarazioni pubbliche di apprezzamento da parte dell’attaccante. La volontà è di trovare una soluzione rapida e definitiva, preferibilmente con una cessione a parametro zero. La trattativa coinvolge diverse squadre interessate, ma non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali.

Il Napoli punta a liquidare Romelu Lukaku, e lo farà anche a zero pur di toglierselo dalla rosa. Lo scrive oggi Il Mattino in un’analisi dettagliata sui margini di spesa estiva del club azzurro, e il dato che colpisce di più è proprio questo: nonostante le recenti parole d’amore di Romelu per Napoli e il club, il presidente ha deciso che il belga non fa più parte del progetto. La cessione è una priorità dell’estate. “Non sarà un mercato da mani bucate, ma neppure un’estate da austerity” I numeri spiegano perché. Lukaku ha un ingaggio da 14 milioni di euro lordi a stagione, una cifra fuori scala anche per uno stipendio “top” del Napoli post-Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli punta a liquidare Lukaku, anche a zero: le sue parole d’amore non bastano

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