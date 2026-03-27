Romelu Lukaku ha deciso di non tornare a Napoli dopo la pausa e si trova ancora ad Anversa. La società sta valutando provvedimenti disciplinari nei confronti dell’attaccante belga. Ricordando le sue parole di circa un mese fa, il rapporto tra il giocatore e il club sembra essere in fase di raffreddamento. La situazione sta attirando l’attenzione dei media sportivi.

Romelu Lukaku sceglie di non tornare a Napoli dopo la pausa: l’attaccante resta ad Anversa e il club prepara provvedimenti disciplinari contro il centravanti belga. Lukaku assente: il Napoli attende fino a martedì 31 marzo. Un mese fa, il 28 febbraio, Lukaku pronunciava parole che sembravano sigillare il suo legame con la città. “Napoli mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto”, aveva detto dopo il gol decisivo contro l’Hellas Verona. Oggi quella dichiarazione suona come un ricordo lontano. L’attaccante belga ha deciso di rimanere ad Anversa nel centro di riabilitazione, ignorando le aspettative della società e di Antonio Conte. La scelta ha spiazzato completamente l’ambiente partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lukaku, binomio quasi sciolto: ricordate le sue parole un mese fa?

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