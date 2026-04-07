Dopo il match tra Napoli e Milan, Matteo Politano ha segnato al 79° minuto, regalando la vittoria alla squadra partenopea. La sua rete si aggiunge a una serie di prestazioni decisive contro i rossoneri. Nel frattempo, sul caso Lukaku si sono pronunciate altre figure del mondo del calcio, ma non sono stati fatti nomi propri. La partita si è conclusa con il Napoli avanti di un gol, grazie al contributo di Politano.

Matteo Politano regala la vittoria al Napoli sul Milan con un gol al 79esimo minuto, confermando ancora una volta il suo ruolo decisivo contro i rossoneri. Politano: il sinistro al volo che decide Napoli-Milan. L’esterno azzurro entra dalla panchina e cambia la partita con un sinistro perfetto al volo, sfruttando un colpo di testa all’indietro. Non è la prima volta che Politano punisce il Milan: il giocatore ha dimostrato di avere un feeling particolare contro i rossoneri, trasformando ancora una volta questa predisposizione in tre punti fondamentali per la classifica del Napoli. La rete arriva nel momento cruciale della gara, quando i partenopei stavano cercando la soluzione per sbloccare un match equilibrato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, risponde anche Politano: le parole dopo Napoli-Milan

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