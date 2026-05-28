Il Municipio si illumina di rosso il 30 e 31 maggio per la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla
Il Municipio sarà illuminato di rosso nelle serate del 30 e 31 maggio in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. L’evento rientra in una campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione FISM. La scelta di illuminare gli edifici pubblici mira a richiamare l’attenzione sulla malattia e a promuovere la conoscenza tra la popolazione.
In occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, il Municipio sarà illuminato di rosso nelle serate del 30 e 31 maggio, aderendo alla campagna di sensibilizzazione promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – e dalla sua Fondazione FISM.La Settimana Nazionale della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Palazzo Zanca si illumina di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multiplaPalazzo Zanca, sede dell’amministrazione, è stato illuminato di rosso in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebra il...
Settimana nazionale della sclerosi multipla, presentazione dell’Agenda 2030 e iniziative in tutta ItaliaIn tutta Italia si svolge la Settimana nazionale della sclerosi multipla, un evento organizzato dall'Associazione italiana sclerosi multipla.
Temi più discussi: Il Comune di Porto Torres aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla; Settimana nazionale della sclerosi multipla: Parma si illumina di rosso; Riccione si accende nel fine settimana tra musica, sport e cultura; Le località delle zone remote meridionali della provincia di Lam Dong attendono con impazienza il XIV Congresso Nazionale del Partito.
IL MUNICIPIO SI ILLUMINA DI VERDE PER LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA CELIACHIA - Sabato 16 maggio la facciata del Municipio si illuminerà di verde per aderire a Shine a light on coeliac, l’iniziativa internazionale che accende i riflettori sulla facebook
Il Municipio di Montegrotto si illumina di turchese per la Settimana sulle allergie alimentariiccardo Mortandello riguardo l'iniziativa: Le allergie alimentari riguardano un numero crescente di famiglie e meritano attenzione e rispetto anche da parte delle istituzioni ... padovaoggi.it
Giornata contro il bodyshaming, il Cnel si illumina di fucsiaROMA - In occasione della Giornata nazionale contro il bodyshaming, la facciata di Villa Lubin, sede del Cnel, si illumina di fucsia. Prima firmataria ... lopinionista.it