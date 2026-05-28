Il Municipio si illumina di rosso il 30 e 31 maggio per la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla

Notizia in breve

Il Municipio sarà illuminato di rosso nelle serate del 30 e 31 maggio in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. L’evento rientra in una campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione FISM. La scelta di illuminare gli edifici pubblici mira a richiamare l’attenzione sulla malattia e a promuovere la conoscenza tra la popolazione.