Il MotoGp torna a infiammare il Mugello | tutte quello che c' è da sapere su gare traffico e viabilità

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gran Premio di MotoGP si svolge di nuovo al circuito del Mugello in Toscana. L'evento prevede gare di moto di alto livello e si svolgerà su un tracciato tradizionale con prove e qualifiche. Sono previste modifiche alla viabilità locale, con chiusure e deviazioni per agevolare il transito e il parcheggio dei visitatori. La manifestazione attirerà numerosi spettatori e appassionati, con un aumento del traffico nelle zone circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Motomondiale torna in Toscana e il rombo della MotoGP è pronto a riaccendere il Mugello per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio l’Autodromo ospiterà il Gran Premio d’Italia, settima prova del Mondiale 2026, con migliaia di tifosi attesi sulle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jadwal Motogp Mugello Italia 2026: Race, Qualifying, Sprint Race, Live Trans7 | MOTOGP LIVE Hari ini

Video Jadwal Motogp Mugello Italia 2026: Race, Qualifying, Sprint Race, Live Trans7 | MOTOGP LIVE Hari ini

Notizie e thread social correlati

MotoGp: gare al Mugello, stretta su vetro e alcol dalla prefettura di FirenzeDalla mattina di giovedì 28 maggio alle 15, è vietato vendere o portare bevande in contenitori di vetro durante le gare di MotoGP al Mugello.

Parcheggi, viabilità e Ztl: tutto quello che c'è da sapere in vista del Summer FestivalIn vista del Ferrara Summer Festival del 2026, sono stati messi in funzione nuovi piani per i parcheggi in piazza Ariostea.

Temi più discussi: MotoGp, Marc Marquez (Ducati) annuncia il rientro per il Gp d'Italia al Mugello. Le news; Pirro torna in azione al posto di Alex Marquez; L'Aprilia di Martin torna al paddock dopo la caduta nei test; Marquez: 'Il recupero sta procedendo come stabilito'.

il motogp torna aMotoGP, si scaldano i motori per il Mugello: dove vedere il GP d’Italia, orari e streamingLa MotoGP torna al Mugello per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Weekend live su Sky Sport MotoGP e NOW, con qualifiche, Sprint e gare anche in chiaro su TV8. Domenica la gara ... affaritaliani.it

il motogp torna aMotoGP Italia 2026: gli orari TV su Sky, Now e TV8Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP d’Italia al Mugello, settima tappa della MotoGP 2026. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... iconmagazine.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web