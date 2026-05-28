Il MotoGp torna a infiammare il Mugello | tutte quello che c' è da sapere su gare traffico e viabilità

Notizia in breve

Il Gran Premio di MotoGP si svolge di nuovo al circuito del Mugello in Toscana. L'evento prevede gare di moto di alto livello e si svolgerà su un tracciato tradizionale con prove e qualifiche. Sono previste modifiche alla viabilità locale, con chiusure e deviazioni per agevolare il transito e il parcheggio dei visitatori. La manifestazione attirerà numerosi spettatori e appassionati, con un aumento del traffico nelle zone circostanti.