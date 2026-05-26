MotoGp | gare al Mugello stretta su vetro e alcol dalla prefettura di Firenze

Dalla mattina di giovedì 28 maggio alle 15, è vietato vendere o portare bevande in contenitori di vetro durante le gare di MotoGP al Mugello. La disposizione, stabilita dalla prefettura di Firenze, riguarda tutto il periodo delle competizioni e si applica a tutte le aree coinvolte. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati a vetri rotti o uso di alcol in contenitori di vetro.

Vietato vendere o introdurre qualsiasi bevanda in contenitori di vetro dalle 9 di giovedì 28 maggio mattina fino alle 15.30 di domenica prossima, 31 maggio.Al Mugello il prossimo fine settimana arriva il motomondiale, partenza alle 14, e la prefettura di Firenze, con il comitato provinciale per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP top speed record 367km/h at Mugello in 2022 by KTM driver Oliveira during the warm up

Notizie e thread social correlati

MotoGP al Mugello: tre giorni di festa tra gare, musica e Frecce Tricolori. Tutti gli eventiTra pochi giorni, il Mugello ospiterà il Gran Premio d’Italia di MotoGP, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di moto e sport...

Moto, Gp d’Italia al Mugello: stop alla vendita di bevande in vetro e alcolici. I provvedimenti per la sicurezzaPer il Gran Premio d’Italia al Mugello nel 2026, sono vietate la vendita di bevande in vetro e di alcolici.

Temi più discussi: MotoGP al Mugello: tre giorni di festa tra gare, musica e Frecce Tricolori. Tutti gli eventi; Gli orari del Gran Premio Brembo d'Italia; MotoGP Italia, dove vedere le gare del Mugello: info, orari e programmazione TV; Orari TV GP Italia 2026: il Mugello in diretta su Sky e TV8 - Orari - MotoGP.

, ? ... ! La MotoGP torna al Mugello nel weekend del 29-31 maggio, sempre in diretta su Sky Sport MotoGP e i x.com

MotoGP, i precedenti di Bezzecchi al Mugello. Serve svoltare dopo Le Mans e MontmelòUrge un'immediata inversione di tendenza per Marco Bezzecchi, che deve mettersi alle spalle le deludenti performance di Barcellona (addolcite parzialmente ... oasport.it

Motogp: Bezzecchi 'al Mugello i tifosi daranno una spinta in più'Sono estremamente felice di andare al Mugello. Sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi e siamo molto motivati a fare bene. (ANSA) ... ansa.it

GP d'Italia 2026: Previsioni e Discussione sulla Conferenza Stampa Pre-Evento del Weekend di MotoGP, Moto2, Moto3 & Bagger World Cup reddit