Una nuova iniziativa coinvolge la Fondazione Progetti del Cuore, l’associazione di Protezione Civile Il Molino e alcuni Comuni. È stato introdotto un nuovo mezzo destinato ai volontari per migliorare le operazioni di emergenza e soccorso. La presentazione ufficiale si è svolta in una conferenza stampa, senza dettagli su caratteristiche tecniche o costi. La collaborazione tra le organizzazioni mira a rafforzare le capacità di intervento durante situazioni di emergenza.

La Fondazione Progetti del Cuore, l’associazione di Protezione Civile Il Molino, i Comuni di Civitella, Bertinoro e circa 20 aziende della Val Bidente hanno inaugurato martedì mattina nella sede dei volontari de Il Molino a Fratta Terme il nuovo mezzo acquistato per far fronte alle esigenze di trasporto delle persone più fragili e in difficoltà. Una breve ma significativa cerimonia con la consegna degli attestati del ‘Progetto città accessibile’ da parte degli organizzatori e del sindaco di Civitella Claudio Milandri, animata dalla presenza dei volontari, degli automezzi dell’associazione e delle azdore che hanno predisposto l’aperitivo in una giornata segnata dal grande caldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Molino, ecco un nuovo mezzo per i volontari

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