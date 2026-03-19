Un investimento di circa 230 mila euro è stato destinato a riqualificare i campi sportivi nella frazione di Molino Nuovo. L’intervento riguarda un'area polivalente dedicata allo sport, con l’obiettivo di migliorare le strutture presenti. La riqualificazione interessa lo spazio pubblico dedicato alle attività sportive della comunità locale, coinvolgendo lavori di ristrutturazione e aggiornamento.

di Claudio Bolognesi Un intervento da quasi 230 mila euro per riqualificare l’area sportiva polivalente nella frazione di Molino Nuovo. Il comune di Castel San Pietro mira, passando attraverso un bando, al recupero dello spazio pubblico di via del Molino che, come si legge nella delibera di Giunta firmata dal Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini, "nasce dalla necessità di sanare una situazione di forte degrado". Attualmente il campetto polivalente presenta dimensioni non regolamentari, una pavimentazione in erba sintetica deteriorata e condizioni di sicurezza e fruibilità ridotte. L’obiettivo della Giunta, dunque, è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport contro il degrado. Campi a Molino Nuovo

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