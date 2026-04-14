Nuovo ponte a Paderno | il rischio che blocchi il storico Molino Colombo

A Paderno d’Adda, l’apertura di un nuovo ponte tra le province di Lecco e Bergamo ha sollevato preoccupazioni riguardo al possibile impatto sulla viabilità locale. La strada che attraversa il territorio è fondamentale per il collegamento con il storico Molino Colombo, e si teme che eventuali problemi di traffico possano mettere a rischio le attività produttive nell’area. La questione si focalizza sulla gestione del nuovo collegamento e sulle sue ripercussioni sul traffico quotidiano.

Il destino produttivo di Paderno d’Adda si gioca sulla viabilità del nuovo collegamento tra le province di Lecco e Bergamo. La costruzione del ponte che dovrebbe sostituire l’attuale San Michele entro il 2030 mette seriamente in discussione la sopravvivenza del Molino Colombo, un’eccellenza storica fondata nel 1882, mettendo a rischio il lavoro di 23 dipendenti e dei relativi addetti dell’indotto. Un’eredità industriale tra sfide storiche e nuovi ostacoli logistici. Il Molino Colombo non è una semplice realtà economica, ma un simbolo tecnologico della Lombardia: fu infatti il primo impianto in Italia ad essere azionato tramite energia elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ponte a Paderno: il rischio che blocchi il storico Molino Colombo Minacciati dal nuovo ponte. A rischio ventitré dipendenti dell’antico Molino ColomboAl Molino Colombo di Paderno d’Adda, realizzato nel 1882, il primo azionato ad energia elettrica in Italia, hanno resistito alla costruzione del... Nuovo ponte di Paderno d’Adda: arriva il commissario straordinarioPaderno d’Adda (Lecco) – Un commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda. Argomenti più discussi: Minacciati dal nuovo ponte. A rischio ventitré dipendenti dell’antico Molino Colombo; San Michele, che risposta del territorio: 180 realtà aderiscono a Occhio al ponte; Paderno, già 230 sì alla rete Occhio al Ponte: il 18 la fiaccolata sul San Michele; Occhio al Ponte: la rete cresce rapidamente e prepara l’evento del 18 aprile. Un piccolo passo in un percorso fatto di passione, con la voglia di imparare, crescere e dare il mio contributo al grande mondo del panettone Molino Colombo - facebook.com facebook